В Златоусте депутаты-коммунальщики обвинили друг друга в злостных неплатежах

12 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Конфликт депутатов-коммунальщиков Златоуста продолжится в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) разгорелся спор вокруг выходного пособия уволенного директора и депутата городского собрания Виктора Рощупкина. Выяснение отношений стало предметом публичной дискуссии. «Уволенный в августе Рощупкин через суд потребовал увеличить сумму выходного пособия. Первая встреча в суде состоится на текущей неделе: ознакомимся с документами», — рассказал URA.RU директор ООО «УКНД-Златоуст» Александр Истомин. Истомин работает в должности, ранее занимавшейся Рощупкиным. Оба являются депутатами городского собрания. По данным URA.RU, при увольнении Рощупкин получил в качестве выходного пособия три оклада на сумму 150 тысяч рублей. С этой величиной экс-директор не согласился и теперь через суд требует уплаты 60 окладов на сумму в 2,7 млн рублей. Параллельно обсуждению размеров пособия в соцсетях Златоуста завязалась перепалка на другую тему. Паблик «Наш Северо-Запад» во «ВКонтакте», в ходе избирательной кампании поддерживавший Рощупкина, избранного по одному из избирательных округов района Северо-Запада, обвинил другую управляющую компанию Истомина в долгах за поставки энергоносителей. В соцсети предсказали возбуждение уголовных дел. Истомин в комментарии URA.RU заявил: представители городской прокуратуры изучали ситуацию, и причин для возбуждения дел не нашли. О позиции Рощупкина оперативно узнать не удалось. На телефон URA.RU депутат не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) разгорелся спор вокруг выходного пособия уволенного директора и депутата городского собрания Виктора Рощупкина. Выяснение отношений стало предметом публичной дискуссии. «Уволенный в августе Рощупкин через суд потребовал увеличить сумму выходного пособия. Первая встреча в суде состоится на текущей неделе: ознакомимся с документами», — рассказал URA.RU директор ООО «УКНД-Златоуст» Александр Истомин. Истомин работает в должности, ранее занимавшейся Рощупкиным. Оба являются депутатами городского собрания. По данным URA.RU, при увольнении Рощупкин получил в качестве выходного пособия три оклада на сумму 150 тысяч рублей. С этой величиной экс-директор не согласился и теперь через суд требует уплаты 60 окладов на сумму в 2,7 млн рублей. Параллельно обсуждению размеров пособия в соцсетях Златоуста завязалась перепалка на другую тему. Паблик «Наш Северо-Запад» во «ВКонтакте», в ходе избирательной кампании поддерживавший Рощупкина, избранного по одному из избирательных округов района Северо-Запада, обвинил другую управляющую компанию Истомина в долгах за поставки энергоносителей. В соцсети предсказали возбуждение уголовных дел. Истомин в комментарии URA.RU заявил: представители городской прокуратуры изучали ситуацию, и причин для возбуждения дел не нашли. О позиции Рощупкина оперативно узнать не удалось. На телефон URA.RU депутат не ответил.