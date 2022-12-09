Протяженность трассы составит 450 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска появится новая трасса. Проект был одобрен на публичных слушаниях, сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от КПП № 7 до улицы Енисейской в Ленинском районе города Челябинска», — говорится на сайте.

Инициатором проекта новой дороги в Ленинском районе стал индустриальный парк ООО «Станкомаш». Трасса протяженностью 800 метров и шириной 15 метров пройдет от КПП №7 до улицы Енисейской. Пиковая интенсивность движения по трассе составит 169 автомобилей в час. Площадь планируемого размещения объекта — 25 тысяч 662 квадратных метра.

Ранее в Челябинске узаконили проект новой дороги на северо-западе. Четырехполосная дорога протяженностью 450 квадратных метров появится у микрорайона Тополиная аллея.