08 декабря 2022

Пермские власти подняли зарплату смотрителям кладбищ

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Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, надгробные кресты, похороны, кладбище
Оклад смотрителей кладбища вырос почти на 800 рублей Фото:

Мэрия Перми увеличила оплату труда смотрителям кладбища. С 1 января 2023 года управляющие захоронениями в Перми будут получать оклад в размере 13,8 тысяч рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте городской мэрии.

«Администрация города Перми постановляет: внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере благоустройства территории города Перми следующие изменения: смотритель кладбища, должностной оклад — 13 842 рубля», — говорится в документе. Ранее оклад смотрителей составлял 13 046 рублей.

URA.RU ранее сообщало о решении мэрии повысить зарплаты чиновникам, ответственным за гражданскую оборону. Самые большие зарплаты оказались у начальника и замначальника муниципального учреждения, решающего задачи обеспечения гражданской обороны.

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Мэрия Перми увеличила оплату труда смотрителям кладбища. С 1 января 2023 года управляющие захоронениями в Перми будут получать оклад в размере 13,8 тысяч рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте городской мэрии. «Администрация города Перми постановляет: внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере благоустройства территории города Перми следующие изменения: смотритель кладбища, должностной оклад — 13 842 рубля», — говорится в документе. Ранее оклад смотрителей составлял 13 046 рублей. URA.RU ранее сообщало о решении мэрии повысить зарплаты чиновникам, ответственным за гражданскую оборону. Самые большие зарплаты оказались у начальника и замначальника муниципального учреждения, решающего задачи обеспечения гражданской обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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