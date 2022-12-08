Пермские власти подняли зарплату смотрителям кладбищ

Оклад смотрителей кладбища вырос почти на 800 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Перми увеличила оплату труда смотрителям кладбища. С 1 января 2023 года управляющие захоронениями в Перми будут получать оклад в размере 13,8 тысяч рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте городской мэрии.

«Администрация города Перми постановляет: внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере благоустройства территории города Перми следующие изменения: смотритель кладбища, должностной оклад — 13 842 рубля», — говорится в документе. Ранее оклад смотрителей составлял 13 046 рублей.

URA.RU ранее сообщало о решении мэрии повысить зарплаты чиновникам, ответственным за гражданскую оборону. Самые большие зарплаты оказались у начальника и замначальника муниципального учреждения, решающего задачи обеспечения гражданской обороны.