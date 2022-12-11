Депутат Госдумы предложил платить зарплату мамам-домохозяйкам

12 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Профессия «мама» поможет в улучшении демографической ситуации в России, считает Сергей Леонов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Многодетных мам необходимо приравнять к работающим и платить им заработную плату. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Мы [партия ЛДПР] шире смотрели и хотели ввести для домохозяек определенные вознаграждения от государства. Но такое нужно делать, безусловно, и для многодетных мам. Она фактически работает, может, даже больше, чем обычная женщина на своей работе. Поэтому, если такая выплата будет, мамы будут официально трудоустроены, просто вопрос, где, то это будет не только большим подспорьем для семейного бюджета, но и огромным плюсом для стимулирования появления таких многодетных семей. Такие радикальные меры могли бы стимулировать рождаемость. Потому что демографическая ситуация сейчас крайне тяжелая. Коэффициент рождаемости, наверное, самый низкий за последнее время», — подчеркнул Сергей Леонов. По словам депутата Госдумы, многодетными мамами, которых следует приравнять к статусу «работающие», должны считаться те, кто воспитывает от трех и более детей. «У нас дифференцированно по регионам. С одной стороны есть традиции, например, как на Северном Кавказе — там многодетные семьи — это те, у кого есть пять, шесть и семь детей. То есть для них это нормально. Это Дагестан, Чечня. В средней полосе, конечно, таких больших семей намного меньше и в принципе уже считается большим подвигом, если у тебя трое. Поэтому нужно исходить из количества — трое детей, а уже дальше, соответственно, чем больше, тем у таких мам может быть выше, так называемая, заработная плата», — добавил Леонов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем telegram-канале о необходимости уравнять женщин, воспитывающих от пяти и более детей, к работающим гражданам. То есть приравнять материнство к полноценной профессии со средним по экономике окладом. В 2020 году депутаты ЛДПР выносили в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Однако он был отклонен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетных мам необходимо приравнять к работающим и платить им заработную плату. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. «Мы [партия ЛДПР] шире смотрели и хотели ввести для домохозяек определенные вознаграждения от государства. Но такое нужно делать, безусловно, и для многодетных мам. Она фактически работает, может, даже больше, чем обычная женщина на своей работе. Поэтому, если такая выплата будет, мамы будут официально трудоустроены, просто вопрос, где, то это будет не только большим подспорьем для семейного бюджета, но и огромным плюсом для стимулирования появления таких многодетных семей. Такие радикальные меры могли бы стимулировать рождаемость. Потому что демографическая ситуация сейчас крайне тяжелая. Коэффициент рождаемости, наверное, самый низкий за последнее время», — подчеркнул Сергей Леонов. По словам депутата Госдумы, многодетными мамами, которых следует приравнять к статусу «работающие», должны считаться те, кто воспитывает от трех и более детей. «У нас дифференцированно по регионам. С одной стороны есть традиции, например, как на Северном Кавказе — там многодетные семьи — это те, у кого есть пять, шесть и семь детей. То есть для них это нормально. Это Дагестан, Чечня. В средней полосе, конечно, таких больших семей намного меньше и в принципе уже считается большим подвигом, если у тебя трое. Поэтому нужно исходить из количества — трое детей, а уже дальше, соответственно, чем больше, тем у таких мам может быть выше, так называемая, заработная плата», — добавил Леонов. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем telegram-канале о необходимости уравнять женщин, воспитывающих от пяти и более детей, к работающим гражданам. То есть приравнять материнство к полноценной профессии со средним по экономике окладом. В 2020 году депутаты ЛДПР выносили в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Однако он был отклонен.