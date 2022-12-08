В Курганской области ввели режим постоянной готовности убежищ

Курганские власти опубликовали постановление о постоянной готовности защитных сооружений Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Курганские власти утвердили положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (ГО). Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.

«Утвердить положение о создании и поддержании в состоянии постоянно готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны <…> на территории Курганской области в соответствии с пунктами 2-6 Порядка создания убежищ и иных объектов ГО», — говорится в документе. Постановление, подписанное главой региона Вадимом Шумковым, датировано 8 декабря.

Согласно ему, департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов готовит план по созданию убежищ. В мирное время план проходит согласование в ГУ МЧС региона, а в период мобилизации и в военное время — в соответствии с планами гражданской обороны территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и региональных организаций, отнесенных к гражданской обороне.

В соответствии с постановлением, создавать защитные объекты предписывается «за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые могут использоваться по своему назначению как объекты ГО». В мирное время такие объекты будут использовать «в интересах экономики и обслуживания населения». На местах контроль за созданием и поддержанием убежищ осуществляет исполнительная власть и органы местного муниципального управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ГУ МЧС провели смотр-конкурс убежищ. Участникам сообщили итоги и был выбран победитель, публичное оглашение данной информации запрещено.