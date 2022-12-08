В ХМАО наказали предпринимателей, которые завышали цены на молоко и сахар

09 декабря 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Предпринимателей привлекли к административной ответственности Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кондинском районе более десятка предпринимателей оштрафовали из-за завышенных цен на товары первой необходимости. Среди них молоко, сахар, крупы и овощи, сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За нарушения порядка ценообразования к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 13 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо. В перечень товаров, превышающих предельный размер надбавок к ценам, вошли: рыба, макаронные изделия, масло сливочное, масло подсолнечное, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сахар и другие», — говорится на сайте ведомства. Санкции за подобное правонарушение для должностных лиц предусмотрены в виде штрафа от 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет. Юридических лиц могут лишить полученной выручки в двукратном размере за товар, который был продан с нарушениями. Ранее URA.RU рассказывало, что в отдаленном районе ХМАО прокуратура снизила цены на продукты. Тогда речь шла о магазинах Березовского района.

В Кондинском районе более десятка предпринимателей оштрафовали из-за завышенных цен на товары первой необходимости. Среди них молоко, сахар, крупы и овощи, сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За нарушения порядка ценообразования к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 13 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо. В перечень товаров, превышающих предельный размер надбавок к ценам, вошли: рыба, макаронные изделия, масло сливочное, масло подсолнечное, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сахар и другие», — говорится на сайте ведомства. Санкции за подобное правонарушение для должностных лиц предусмотрены в виде штрафа от 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет. Юридических лиц могут лишить полученной выручки в двукратном размере за товар, который был продан с нарушениями. Ранее URA.RU рассказывало, что в отдаленном районе ХМАО прокуратура снизила цены на продукты. Тогда речь шла о магазинах Березовского района.