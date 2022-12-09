Путин: слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО

09 декабря 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Слова Меркель о Минских соглашениях разочаровывают, отметил Путин Фото: bundeskanzlerin.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер Германии Ангела Меркель своими заявлениями о Минских соглашениях подтвердила правильность решения российского правительства о начале спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. «Честно говоря, это (заявление Меркель — прим URA.RU) было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. <…> Оказывается, они тоже нас обманывали, и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря», — сказал Путин во время общения с журналистами. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». При этом Путин отметил, что до начала спецоперации Москва надеялась договориться в рамках Минских соглашений. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. Она отметила, что тогда страны Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне такую помощь, которую они оказывают сейчас.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель своими заявлениями о Минских соглашениях подтвердила правильность решения российского правительства о начале спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. «Честно говоря, это (заявление Меркель — прим URA.RU) было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. <…> Оказывается, они тоже нас обманывали, и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря», — сказал Путин во время общения с журналистами. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». При этом Путин отметил, что до начала спецоперации Москва надеялась договориться в рамках Минских соглашений. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает телеканал 360. Она отметила, что тогда страны Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне такую помощь, которую они оказывают сейчас.