Полковник, вернувшийся из зоны СВО, рассказал, как прекратить обстрелы ВСУ

Полковник Иванников: РФ нужно отодвинуть ВСУ на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы Донецка

ВСУ используют при обстрелах тактику «смена позиций», считает Олег Иванников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Оружие дальнего боя ВСУ перестанет работать при обстреле Донецка, если вооруженные силы России смогут отодвинуть линию фронта на 100-150 км. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников (6 декабря вернулся из ДНР, посещал Донецк с гуманитарной миссией).

«ВСУ используют тактику „смена позиций“, чтобы не попасть под ответный удар. Обстрелы ведутся с разных мест — это и Авдеевка, и все близлежащие села, которые находятся фактически в пригороде Донецка. То есть сегодня они стреляли с одного населенного пункта, завтра с другого, послезавтра с третьего. Поэтому делать прогнозы, какой район Донецка попадет под огонь ВСУ в следующий раз, практически невозможно. Здесь панацея только одна — это принять комплекс мер для того, чтобы по всей линии фронта отодвинуть ВСУ на то расстояние, где они не смогут так действовать, чтобы уничтожать мирный город. Нужно порядка 100-150 км, чтобы исключить возможность работы даже дальнобойного оружия», — объяснил Олег Иванников.

Подполковник запаса подчеркнул, что вооруженные силы России вычисляют направления ударов ВСУ при помощи специальной техники. «Нашими службами все вычисляется. Есть специальные акустические и звукозаписывающие приборы, которые устанавливают место, откуда ведется обстрел, и туда наносится огневое поражение», — добавил Иванников.

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