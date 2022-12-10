Полковник, вернувшийся из зоны СВО, рассказал, как прекратить обстрелы ВСУ

Полковник Иванников: РФ нужно отодвинуть ВСУ на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы Донецка
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво, специальная военная операция
ВСУ используют при обстрелах тактику «смена позиций», считает Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оружие дальнего боя ВСУ перестанет работать при обстреле Донецка, если вооруженные силы России смогут отодвинуть линию фронта на 100-150 км. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников (6 декабря вернулся из ДНР, посещал Донецк с гуманитарной миссией).

«ВСУ используют тактику „смена позиций“, чтобы не попасть под ответный удар. Обстрелы ведутся с разных мест — это и Авдеевка, и все близлежащие села, которые находятся фактически в пригороде Донецка. То есть сегодня они стреляли с одного населенного пункта, завтра с другого, послезавтра с третьего. Поэтому делать прогнозы, какой район Донецка попадет под огонь ВСУ в следующий раз, практически невозможно. Здесь панацея только одна — это принять комплекс мер для того, чтобы по всей линии фронта отодвинуть ВСУ на то расстояние, где они не смогут так действовать, чтобы уничтожать мирный город. Нужно порядка 100-150 км, чтобы исключить возможность работы даже дальнобойного оружия», — объяснил Олег Иванников.

Подполковник запаса подчеркнул, что вооруженные силы России вычисляют направления ударов ВСУ при помощи специальной техники. «Нашими службами все вычисляется. Есть специальные акустические и звукозаписывающие приборы, которые устанавливают место, откуда ведется обстрел, и туда наносится огневое поражение», — добавил Иванников.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал перевести жителей ДНР на дистанционную работу. Причиной этому стали усилившиеся варварские атаки со стороны украинских военнослужащих.

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Оружие дальнего боя ВСУ перестанет работать при обстреле Донецка, если вооруженные силы России смогут отодвинуть линию фронта на 100-150 км. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников (6 декабря вернулся из ДНР, посещал Донецк с гуманитарной миссией). «ВСУ используют тактику „смена позиций“, чтобы не попасть под ответный удар. Обстрелы ведутся с разных мест — это и Авдеевка, и все близлежащие села, которые находятся фактически в пригороде Донецка. То есть сегодня они стреляли с одного населенного пункта, завтра с другого, послезавтра с третьего. Поэтому делать прогнозы, какой район Донецка попадет под огонь ВСУ в следующий раз, практически невозможно. Здесь панацея только одна — это принять комплекс мер для того, чтобы по всей линии фронта отодвинуть ВСУ на то расстояние, где они не смогут так действовать, чтобы уничтожать мирный город. Нужно порядка 100-150 км, чтобы исключить возможность работы даже дальнобойного оружия», — объяснил Олег Иванников. Подполковник запаса подчеркнул, что вооруженные силы России вычисляют направления ударов ВСУ при помощи специальной техники. «Нашими службами все вычисляется. Есть специальные акустические и звукозаписывающие приборы, которые устанавливают место, откуда ведется обстрел, и туда наносится огневое поражение», — добавил Иванников. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал перевести жителей ДНР на дистанционную работу. Причиной этому стали усилившиеся варварские атаки со стороны украинских военнослужащих.
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