Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о винегрете из военных в рядах ВСУ

09 декабря 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Многие военные на стороне ВСУ не обучены, сказал Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Артемовском направлении отряды ВСУ, состоящие из необученных солдат, военных регулярной армии и испуганных наемников, напоминают винегрет. Об этом URA.RU заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Они сейчас испытывают трудности с тем, что неквалифицированные военнослужащие к ним сейчас поступают. Многие даже не держали в руках оружия. Сейчас там можно говорить, что такой винегрет из вооруженных сил, потому что разрозненные отряды. Там есть и иностранцы, и регулярные войска. Там всего хватает. Их пытаются на спех как-то укомплектовать. И вновь бросают в бой. Это, естественно, негативно отражается на ведении боевых действий для них», — сказал Андрей Марочко. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, формирования Украины измотаны постоянными боевыми действиями. «Штурмовые отряды ЧВК Вагнер постепенно выдавливают украинские части с их позиций. В боях за Артемовск противник использует наемников „иностранного“ легиона. Но боеспособность даже этого подразделения серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь. Кроме того, отряды Вагнера сумели вклиниться в оборону ВСУ, тем самым окружив и блокировав довольно крупные украинские подразделения», — объяснил военкор. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Артемовском направлении отряды ВСУ, состоящие из необученных солдат, военных регулярной армии и испуганных наемников, напоминают винегрет. Об этом URA.RU заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Они сейчас испытывают трудности с тем, что неквалифицированные военнослужащие к ним сейчас поступают. Многие даже не держали в руках оружия. Сейчас там можно говорить, что такой винегрет из вооруженных сил, потому что разрозненные отряды. Там есть и иностранцы, и регулярные войска. Там всего хватает. Их пытаются на спех как-то укомплектовать. И вновь бросают в бой. Это, естественно, негативно отражается на ведении боевых действий для них», — сказал Андрей Марочко. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, формирования Украины измотаны постоянными боевыми действиями. «Штурмовые отряды ЧВК Вагнер постепенно выдавливают украинские части с их позиций. В боях за Артемовск противник использует наемников „иностранного“ легиона. Но боеспособность даже этого подразделения серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь. Кроме того, отряды Вагнера сумели вклиниться в оборону ВСУ, тем самым окружив и блокировав довольно крупные украинские подразделения», — объяснил военкор. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении.