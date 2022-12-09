Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о винегрете из военных в рядах ВСУ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Многие военные на стороне ВСУ не обучены, сказал Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Артемовском направлении отряды ВСУ, состоящие из необученных солдат, военных регулярной армии и испуганных наемников, напоминают винегрет. Об этом URA.RU заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Они сейчас испытывают трудности с тем, что неквалифицированные военнослужащие к ним сейчас поступают. Многие даже не держали в руках оружия. Сейчас там можно говорить, что такой винегрет из вооруженных сил, потому что разрозненные отряды. Там есть и иностранцы, и регулярные войска. Там всего хватает. Их пытаются на спех как-то укомплектовать. И вновь бросают в бой. Это, естественно, негативно отражается на ведении боевых действий для них», — сказал Андрей Марочко.

По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, формирования Украины измотаны постоянными боевыми действиями. «Штурмовые отряды ЧВК Вагнер постепенно выдавливают украинские части с их позиций. В боях за Артемовск противник использует наемников „иностранного“ легиона. Но боеспособность даже этого подразделения серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь. Кроме того, отряды Вагнера сумели вклиниться в оборону ВСУ, тем самым окружив и блокировав довольно крупные украинские подразделения», — объяснил военкор.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении.

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На Артемовском направлении отряды ВСУ, состоящие из необученных солдат, военных регулярной армии и испуганных наемников, напоминают винегрет. Об этом URA.RU заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Они сейчас испытывают трудности с тем, что неквалифицированные военнослужащие к ним сейчас поступают. Многие даже не держали в руках оружия. Сейчас там можно говорить, что такой винегрет из вооруженных сил, потому что разрозненные отряды. Там есть и иностранцы, и регулярные войска. Там всего хватает. Их пытаются на спех как-то укомплектовать. И вновь бросают в бой. Это, естественно, негативно отражается на ведении боевых действий для них», — сказал Андрей Марочко. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, формирования Украины измотаны постоянными боевыми действиями. «Штурмовые отряды ЧВК Вагнер постепенно выдавливают украинские части с их позиций. В боях за Артемовск противник использует наемников „иностранного“ легиона. Но боеспособность даже этого подразделения серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь. Кроме того, отряды Вагнера сумели вклиниться в оборону ВСУ, тем самым окружив и блокировав довольно крупные украинские подразделения», — объяснил военкор. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал наиболее горячими и болезненными участками фронта Артемовск и Соледар. Основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ на этом направлении.
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