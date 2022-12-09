Коттедж построен по индивидуальному проекту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) продают трехэтажный коттедж с хамамом и инфракрасной сауной. Дом стоит 59 млн 900 тысяч рублей, указано в объявлении на сайте Avito.

«Продается трехэтажный коттедж площадью 463,7 квадратных метров. Дом построен по индивидуальному проекту. Все помещения светлые, с высокими потолками. На цокольном этаже находится хамам, инфракрасная сауна, джакузи, комната отдыха», — написано в объявлении.

На участке расположены волейбольная площадка, зона барбекю и малые зоны отдыха. На территории коттеджа высажены кедры, сосны, ели, лиственницы и другие виды хвойных деревьев. Трехэтажный дом с участком площадью 25,2 соток продается за 59 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают часть четырехэтажного дома за 80 миллионов рублей. Из окон дома, расположенного в центре города, видно реку Каму.

Стоимость коттеджа — 59 млн 900 тысяч рублей Объявление на сайте Avito

Внутренняя отделка коттеджа выполнена с использованием дорогих высококачественных материалов Объявление на сайте Avito