Американский полковник в отставке заявил, что США напрашиваются на Армагеддон

10 декабря 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Посылая России различные угрозы, мы напрашиваемся на ядерный ответ, заявил экс-полковник США Дуглас Макгрегор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки, предпринимая в сторону России угрозы применения ядерного оружия, напрашиваются на Армагеддон. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. «Если мы пошлем России сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», — передает слова Макгрегора YouTube-канал Judging Freedom . Он добавил, что Москва перестала терпеть монополию Вашингтона, прочертив черту, за которую американским властям заходить не стоит. Лидер США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Россия и США провели тайные переговоры по поводу минимизации риска применения ядерного оружия. Ранее в США с содроганием выслушали заявление президента США Джо Байдена о риске приближающегося Армагеддона, передает RT. По мнению американского лидера, мир впервые с Карибского кризиса в 1962 году находится на грани ядерной войны, сообщает «Национальная служба новостей».

Соединенные Штаты Америки, предпринимая в сторону России угрозы применения ядерного оружия, напрашиваются на Армагеддон. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. «Если мы пошлем России сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», — передает слова Макгрегора YouTube-канал Judging Freedom. Он добавил, что Москва перестала терпеть монополию Вашингтона, прочертив черту, за которую американским властям заходить не стоит. Лидер США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Россия и США провели тайные переговоры по поводу минимизации риска применения ядерного оружия. Ранее в США с содроганием выслушали заявление президента США Джо Байдена о риске приближающегося Армагеддона, передает RT. По мнению американского лидера, мир впервые с Карибского кризиса в 1962 году находится на грани ядерной войны, сообщает «Национальная служба новостей».