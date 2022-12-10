Американский полковник в отставке заявил, что США напрашиваются на Армагеддон

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Посылая России различные угрозы, мы напрашиваемся на ядерный ответ, заявил экс-полковник США Дуглас Макгрегор Фото:
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Соединенные Штаты Америки, предпринимая в сторону России угрозы применения ядерного оружия, напрашиваются на Армагеддон. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если мы пошлем России сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», — передает слова Макгрегора YouTube-канал Judging Freedom. Он добавил, что Москва перестала терпеть монополию Вашингтона, прочертив черту, за которую американским властям заходить не стоит.

Лидер США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Россия и США провели тайные переговоры по поводу минимизации риска применения ядерного оружия. Ранее в США с содроганием выслушали заявление президента США Джо Байдена о риске приближающегося Армагеддона, передает RT. По мнению американского лидера, мир впервые с Карибского кризиса в 1962 году находится на грани ядерной войны, сообщает «Национальная служба новостей».

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Соединенные Штаты Америки, предпринимая в сторону России угрозы применения ядерного оружия, напрашиваются на Армагеддон. Такое мнение выразил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. «Если мы пошлем России сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон», — передает слова Макгрегора YouTube-канал Judging Freedom. Он добавил, что Москва перестала терпеть монополию Вашингтона, прочертив черту, за которую американским властям заходить не стоит. Лидер США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Россия и США провели тайные переговоры по поводу минимизации риска применения ядерного оружия. Ранее в США с содроганием выслушали заявление президента США Джо Байдена о риске приближающегося Армагеддона, передает RT. По мнению американского лидера, мир впервые с Карибского кризиса в 1962 году находится на грани ядерной войны, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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