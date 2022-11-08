Советник Байдена: США тайно провели переговоры с РФ на тему ядерного оружия

Недавно Вашингтон и Москва провели переговоры, целью которых были снижение рисков применения ядерного оружия. Об это уведомил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности с 2021 года Джейк Салливан.
«У нас была возможность провести контакты с РФ на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения», — сказал Салливан, пишет РИА Новости. Он объяснил, что об этом не стали говорить публично, так как это необходимо было для «защиты контактов».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что на Западе появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США.
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Недавно Вашингтон и Москва провели переговоры, целью которых были снижение рисков применения ядерного оружия. Об это уведомил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности с 2021 года Джейк Салливан. «У нас была возможность провести контакты с РФ на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения», — сказал Салливан, пишет РИА Новости. Он объяснил, что об этом не стали говорить публично, так как это необходимо было для «защиты контактов». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что на Западе появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США.