В Тюмени школы переходят на дистант из-за обострения ОРВИ

В Тюмени резко выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«По состоянию на 8 декабря: превышен порог заболеваемости. В связи с этим, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведены 220 классов в 45 школах в Тюмени», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области журналистам информационного агентства 72.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений.