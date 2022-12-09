09 декабря 2022
08 декабря 2022

В Тюмени школы переходят на дистант из-за обострения ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени резко выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом Фото:

В Тюмени из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«По состоянию на 8 декабря: превышен порог заболеваемости. В связи с этим, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведены 220 классов в 45 школах в Тюмени», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области журналистам информационного агентства 72.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений.

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В Тюмени из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «По состоянию на 8 декабря: превышен порог заболеваемости. В связи с этим, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведены 220 классов в 45 школах в Тюмени», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области журналистам информационного агентства 72.ru. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени несколько детских садов ввели масочный режим. При этом ограничение коснулось только работников образовательных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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