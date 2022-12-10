Предприниматель Пухарев рассказал, как выбрать елку на Новый год

Предприниматель Пухарев: при выборе новогодней ели стоит обращать внимание на породу дерева
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Процедура приобретения новогодней ёлки. Свердловская область, Березовский, елка, деревья, лес, сосна
Пихта или сосна лучше подойдет для тех случаев, когда клиент желает, чтобы дерево простояло как можно дольше Фото:

При выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Об этом рассказал директор компании по продаже елок Владислав Пухарев.

«Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — цитирует Пухарева NEWS.ru. Предприниматель добавил, что необходимо убедиться в свежести дерева, а также отсутствии на нем грибка и плесени. Помимо этого, необходимо заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность, после такой процедуры с него не должно осыпаться слишком много иголок.

Ранее стало известно, что за неправильную перевозку новогодней ели последует штраф. При перевозке запрещается выступание дерева за габариты автомобиля, а также перевозка без обозначения соответствующим знаком.

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При выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Об этом рассказал директор компании по продаже елок Владислав Пухарев. «Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — цитирует Пухарева NEWS.ru. Предприниматель добавил, что необходимо убедиться в свежести дерева, а также отсутствии на нем грибка и плесени. Помимо этого, необходимо заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность, после такой процедуры с него не должно осыпаться слишком много иголок. Ранее стало известно, что за неправильную перевозку новогодней ели последует штраф. При перевозке запрещается выступание дерева за габариты автомобиля, а также перевозка без обозначения соответствующим знаком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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