Предприниматель Пухарев рассказал, как выбрать елку на Новый год

При выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Об этом рассказал директор компании по продаже елок Владислав Пухарев.
«Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — цитирует Пухарева NEWS.ru. Предприниматель добавил, что необходимо убедиться в свежести дерева, а также отсутствии на нем грибка и плесени. Помимо этого, необходимо заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность, после такой процедуры с него не должно осыпаться слишком много иголок.
Ранее стало известно, что за неправильную перевозку новогодней ели последует штраф. При перевозке запрещается выступание дерева за габариты автомобиля, а также перевозка без обозначения соответствующим знаком.
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При выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Об этом рассказал директор компании по продаже елок Владислав Пухарев. «Если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна. Если хотите, чтобы елка имела характерный запах, тогда обычная русская елочка», — цитирует Пухарева NEWS.ru. Предприниматель добавил, что необходимо убедиться в свежести дерева, а также отсутствии на нем грибка и плесени. Помимо этого, необходимо заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность, после такой процедуры с него не должно осыпаться слишком много иголок. Ранее стало известно, что за неправильную перевозку новогодней ели последует штраф. При перевозке запрещается выступание дерева за габариты автомобиля, а также перевозка без обозначения соответствующим знаком.