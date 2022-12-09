09 декабря 2022

Челябинец пострадал при пожаре в собственном гараже

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Автовладелец госпитализирован с травмами Фото:

Житель Челябинска получил травмы в результате пожара в собственном гараже. Инцидент произошел на проспекте Победы, 121, очевидцы слышали звук взрыва.

«Пожарные ликвидировали возгорание в гараже, расположенном во дворе дома по проспекту Победы. В гараже находился легковой автомобиль, также хранились покрышки, которые могли издавать звуки хлопка при горении», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Владелец автомобиля госпитализирован с травмами. Пожар потушен. Его причины устанавливаются.

Ранее в Челябинске на полном ходу загорелся автобус. Он ехал по улице Гагарина и был без пассажиров.

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Житель Челябинска получил травмы в результате пожара в собственном гараже. Инцидент произошел на проспекте Победы, 121, очевидцы слышали звук взрыва. «Пожарные ликвидировали возгорание в гараже, расположенном во дворе дома по проспекту Победы. В гараже находился легковой автомобиль, также хранились покрышки, которые могли издавать звуки хлопка при горении», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. Владелец автомобиля госпитализирован с травмами. Пожар потушен. Его причины устанавливаются. Ранее в Челябинске на полном ходу загорелся автобус. Он ехал по улице Гагарина и был без пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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