Челябинец пострадал при пожаре в собственном гараже

Автовладелец госпитализирован с травмами
Житель Челябинска получил травмы в результате пожара в собственном гараже. Инцидент произошел на проспекте Победы, 121, очевидцы слышали звук взрыва.
«Пожарные ликвидировали возгорание в гараже, расположенном во дворе дома по проспекту Победы. В гараже находился легковой автомобиль, также хранились покрышки, которые могли издавать звуки хлопка при горении», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Владелец автомобиля госпитализирован с травмами. Пожар потушен. Его причины устанавливаются.
Ранее в Челябинске на полном ходу загорелся автобус. Он ехал по улице Гагарина и был без пассажиров.
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