Российские войска заняли выгодные позиции на краснолиманском направлении

10 декабря 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили две украинские контратаки под Луганском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ в ходе наступления заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в сообщении . Также в ведомстве уточнили, что при помощи артиллерии и пехоты были сорваны две украинские контратаки у населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Дибирова под Луганском. Российскими военными уничтожены около 60 бойцов ВСУ, а также подбиты одна БМП и два бронеавтомобиля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее ВС РФ вывели войска из Красного Лимана и перешли на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что сдавать это направление российские войска не собираются. Позже офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что командование ВСУ перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны, передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы РФ в ходе наступления заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в сообщении. Также в ведомстве уточнили, что при помощи артиллерии и пехоты были сорваны две украинские контратаки у населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Дибирова под Луганском. Российскими военными уничтожены около 60 бойцов ВСУ, а также подбиты одна БМП и два бронеавтомобиля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее ВС РФ вывели войска из Красного Лимана и перешли на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что сдавать это направление российские войска не собираются. Позже офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что командование ВСУ перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны, передает Pravda.Ru.