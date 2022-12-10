Экономист Гинько объяснил, как скоро вернутся ушедшие из России компании

Экономист Гинько: ушедшие из РФ компании могут вернуться в течение пяти лет

10 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Уходящие иностранные компании оставляют за собой опцион на пять лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Многие ушедшие из России компании оставляют за собой возможность в течение нескольких лет выкупить обратно предприятия за символическую стоимость. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько. «Все компании, которые уходят, очень жалеют об этом. Они хотят вернуться. Мы знаем, что в ряде договоров прописано, что в течение пяти лет они оставляют за собой опцион (возможность) прийти и выкупить предприятия, которые они сейчас продают менеджменту. Таких договоров очень много. Некоторые попадают в СМИ», — сказал Владислав Гинько. «Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — добавил он. Экономист отметил, что иностранные компании недовольны тем, что им приходится оставлять российский рынок. «У нас нет такого, что мы обязаны сохранить место за этими брендами, когда они вдруг одумаются. Это решается в индивидуальном порядке. Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие ушедшие из России компании оставляют за собой возможность в течение нескольких лет выкупить обратно предприятия за символическую стоимость. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько. «Все компании, которые уходят, очень жалеют об этом. Они хотят вернуться. Мы знаем, что в ряде договоров прописано, что в течение пяти лет они оставляют за собой опцион (возможность) прийти и выкупить предприятия, которые они сейчас продают менеджменту. Таких договоров очень много. Некоторые попадают в СМИ», — сказал Владислав Гинько. «Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — добавил он. Экономист отметил, что иностранные компании недовольны тем, что им приходится оставлять российский рынок. «У нас нет такого, что мы обязаны сохранить место за этими брендами, когда они вдруг одумаются. Это решается в индивидуальном порядке. Но то, что практически все недовольны, что они уходят, это есть. Они бы хотели остаться. Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — подчеркнул собеседник агентства.