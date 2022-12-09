09 декабря 2022

Губернатор Артюхов: ЯНАО не боится сокращения добычи нефти и газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Следующий год будет стабильным, отдаленная перспектива — абсолютно точно в рост Фото:

ЯНАО может не переживать из-за сокращение добычи нефти и газа, так как сохраняется положительный баланс объема и цены на углеводороды. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит в соцсети «ВКонтакте».

«В уходящем году получился баланс в положительную сторону между объемом и ценой [нефти и газа]. Где-то объем уменьшается, в том числе по „Газпрому“, но цена кратно настолько выросла, что мы видим по нашему бюджету — он выполняется с профицитом», — отметил Артюхов.

По словам губернатора, ЯНАО может смотреть на трехлетний период совершенно уверенно. «Следующий год будет точно стабильным, отдаленная перспектива — абсолютно точно в рост. Какой-то среднесрочный период может быть непростым, но мы на Ямале с ним справимся», — заверил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО стали добывать меньше нефти и газа. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.

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ЯНАО может не переживать из-за сокращение добычи нефти и газа, так как сохраняется положительный баланс объема и цены на углеводороды. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит в соцсети «ВКонтакте». «В уходящем году получился баланс в положительную сторону между объемом и ценой [нефти и газа]. Где-то объем уменьшается, в том числе по „Газпрому“, но цена кратно настолько выросла, что мы видим по нашему бюджету — он выполняется с профицитом», — отметил Артюхов. По словам губернатора, ЯНАО может смотреть на трехлетний период совершенно уверенно. «Следующий год будет точно стабильным, отдаленная перспектива — абсолютно точно в рост. Какой-то среднесрочный период может быть непростым, но мы на Ямале с ним справимся», — заверил Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО стали добывать меньше нефти и газа. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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