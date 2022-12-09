Губернатор Артюхов: ЯНАО не боится сокращения добычи нефти и газа

Следующий год будет стабильным, отдаленная перспектива — абсолютно точно в рост Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ЯНАО может не переживать из-за сокращение добычи нефти и газа, так как сохраняется положительный баланс объема и цены на углеводороды. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на ежегодной пресс-конференции, трансляция которой проходит в соцсети «ВКонтакте».

«В уходящем году получился баланс в положительную сторону между объемом и ценой [нефти и газа]. Где-то объем уменьшается, в том числе по „Газпрому“, но цена кратно настолько выросла, что мы видим по нашему бюджету — он выполняется с профицитом», — отметил Артюхов.

По словам губернатора, ЯНАО может смотреть на трехлетний период совершенно уверенно. «Следующий год будет точно стабильным, отдаленная перспектива — абсолютно точно в рост. Какой-то среднесрочный период может быть непростым, но мы на Ямале с ним справимся», — заверил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО стали добывать меньше нефти и газа. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%.