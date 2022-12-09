В Свердловской области в пожаре погиб мужчина, проникший в чужую квартиру

Погибший пытался спастись от огня на подоконнике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В общежитии на улице Степана Разина, 39/2 в Богдановиче (Свердловская область) во время пожара погиб мужчина. ЧП произошло 9 декабря. Очевидцы происшествия в социальных сетях рассказали, что мужчина проник в комнату незаконно.

«В помещении на четвертом этаже никто не проживал, а мужчина, устроивший пожар, проник в него незаконно. После того как огонь распространился по квартире, он пытался спастись на подоконнике, но упал и скончался от полученных травм», — сообщили очевидцы происшествия в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

«Погибший проживал в этом же общежитии, ранее был неоднократно судим за кражи и разбой», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД про Свердловской области полковник Валерий Горелых. Полицейские выясняют причину проникновения мужчины в чужую комнату и обстоятельства его смерти.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Кедровке Свердловской области. В деревянном доме погиб мужчина 54 лет. Всего на момент пожара внутри дома находились семь человек.