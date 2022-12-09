В Екатеринбурге пьяный водитель ударил инспектора ДПС

Днем 10 декабря сотрудники ГИБДД Екатеринбурга остановили автомобиль на улице Ляпустина, в котором находился 34-летний мужчина без водительского удостоверения, с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель, которого пригласили в патрульную машину для проведения процессуальных действий, начал вести себя агрессивно. При попытке надеть на него наручники, он нанес удар в лицо инспектора ДПС своей головой, в результате чего сотрудник получил сотрясение головного мозга», — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
В результате проверки нарушителя было установлено, что гражданин лишен прав с 2021 года. Он привлекался к административной ответственности за вождение в алкогольном опьянении.
Ранее URA.RU сообщало о погоне за пьяным водителем грузовика в Екатеринбурге. Несколько экипажей ДПС смогли заблокировать нарушителя, который ранее привлекался за езду в пьяном виде.
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