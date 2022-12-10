Военные РФ рассказали об обстановке в Херсонской области. Видео

Военные РФ: Херсонская область продолжает подвергаться обстрелам ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, собака, военные, днр, патруль, ополченец, военная комендатура, военный, патрулирование, зачистка, солдат, народная милиция, армия днр, солдат с автоматом
Российские военные стараются сохранить как можно больше жизней населенном пункте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая Каховка (Херсонская область) продолжает подвергаться регулярным обстрелам. Об обстановке в регионе URA.RU сообщили российские военные.

«Обстановка в Новой Каховке действительно осложняется ежедневными обстрелами Вооруженных сил Украины», — заявил один из российских военных корреспонденту URA.RU. Военнослужащий добавил, что прилеты с украинской стороны происходят регулярно. «Стараемся, конечно, сохранить как можно больше жизней», — подытожил он.

Другой военный РФ заявил, что украинцы совершают обстрелы из дальнобойных орудий. По его словам, под удары попадают предприятия и зернохранилища, тем не менее, мирная жизнь постепенно возвращается в город.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил URA.RU о ежедневных обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, среди мирного населения много жертв.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая Каховка (Херсонская область) продолжает подвергаться регулярным обстрелам. Об обстановке в регионе URA.RU сообщили российские военные. «Обстановка в Новой Каховке действительно осложняется ежедневными обстрелами Вооруженных сил Украины», — заявил один из российских военных корреспонденту URA.RU. Военнослужащий добавил, что прилеты с украинской стороны происходят регулярно. «Стараемся, конечно, сохранить как можно больше жизней», — подытожил он. Другой военный РФ заявил, что украинцы совершают обстрелы из дальнобойных орудий. По его словам, под удары попадают предприятия и зернохранилища, тем не менее, мирная жизнь постепенно возвращается в город. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил URA.RU о ежедневных обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, среди мирного населения много жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...