Новая Каховка (Херсонская область) продолжает подвергаться регулярным обстрелам. Об обстановке в регионе URA.RU сообщили российские военные.
«Обстановка в Новой Каховке действительно осложняется ежедневными обстрелами Вооруженных сил Украины», — заявил один из российских военных корреспонденту URA.RU. Военнослужащий добавил, что прилеты с украинской стороны происходят регулярно. «Стараемся, конечно, сохранить как можно больше жизней», — подытожил он.
Другой военный РФ заявил, что украинцы совершают обстрелы из дальнобойных орудий. По его словам, под удары попадают предприятия и зернохранилища, тем не менее, мирная жизнь постепенно возвращается в город.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил URA.RU о ежедневных обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, среди мирного населения много жертв.
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Новая Каховка (Херсонская область) продолжает подвергаться регулярным обстрелам. Об обстановке в регионе URA.RU сообщили российские военные. «Обстановка в Новой Каховке действительно осложняется ежедневными обстрелами Вооруженных сил Украины», — заявил один из российских военных корреспонденту URA.RU. Военнослужащий добавил, что прилеты с украинской стороны происходят регулярно. «Стараемся, конечно, сохранить как можно больше жизней», — подытожил он. Другой военный РФ заявил, что украинцы совершают обстрелы из дальнобойных орудий. По его словам, под удары попадают предприятия и зернохранилища, тем не менее, мирная жизнь постепенно возвращается в город. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил URA.RU о ежедневных обстрелах города со стороны ВСУ. По его словам, среди мирного населения много жертв.