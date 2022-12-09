09 декабря 2022

Свердловчанин ударил ножом пьяного мужчину в магазине

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Свердловчанин ударил ножом пьяного мужчину в торговом павильоне Фото:

В Ирбите (Свердловская область) мужчина ударил ножом пьяного покупателя в торговом павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«В ночное время в торговом павильоне 33-летний местный житель из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений учинил ссору с ранее ему незнакомым нетрезвым молодым человеком. В ходе конфликта он нанес удар ножом в грудь оппонента», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирбитский районный суд признал свердловчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев. Кроме этого, суд обязал мужчину выплатить моральную компенсацию пострадавшему в размере 200 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу.

URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета. Конфликт произошел из-за разбитой бутылки водки.

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В Ирбите (Свердловская область) мужчина ударил ножом пьяного покупателя в торговом павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «В ночное время в торговом павильоне 33-летний местный житель из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений учинил ссору с ранее ему незнакомым нетрезвым молодым человеком. В ходе конфликта он нанес удар ножом в грудь оппонента», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ирбитский районный суд признал свердловчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев. Кроме этого, суд обязал мужчину выплатить моральную компенсацию пострадавшему в размере 200 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу. URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета. Конфликт произошел из-за разбитой бутылки водки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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