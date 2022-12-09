Свердловчанин ударил ножом пьяного мужчину в магазине

Свердловчанин ударил ножом пьяного мужчину в торговом павильоне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) мужчина ударил ножом пьяного покупателя в торговом павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«В ночное время в торговом павильоне 33-летний местный житель из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений учинил ссору с ранее ему незнакомым нетрезвым молодым человеком. В ходе конфликта он нанес удар ножом в грудь оппонента», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирбитский районный суд признал свердловчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев. Кроме этого, суд обязал мужчину выплатить моральную компенсацию пострадавшему в размере 200 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу.

URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ранее судимый 48-летний мужчина дважды ударил ножом сотрудника алкомаркета. Конфликт произошел из-за разбитой бутылки водки.