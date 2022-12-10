Челябинцы собрали для госпиталя на передовой лекарства на 1 млн рублей

В госпиталь на передовую отправлены 65 коробок с медикаментами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Копейска Челябинской области отправили в госпиталь на передовую медикаменты на общую сумму порядка одного миллиона рублей. Спецгруз должен быть доставлен уже 11 декабря, рассказала URA.RU руководитель одной из групп помощи военнослужащим.

«В накладных значится 65 коробок на сумму 877 926 рублей (имеется в распоряжении редакции — прим.ред.). В состав груза вошло все самое необходимое для лечения российских военных», — пояснила URA.RU руководитель группы «Вместе» Ирина Горькова.

Средства на приобретение лекарств собирали жители Копейска, которым оказали помощь все южноуральцы. В состав спецгруза вошли по тысяче шприцов и бинтов, скальпели, перчатки, хирургические халаты, жаропонижающие, противовоспалительные, обезболивающие и обеззараживающие средства, сердечные и противоаллергические препараты, а также средства диагностики и заменители крови. Кроме того, в пронумерованных и подписанных коробках отправлены теплая одежда и обувь, нательное белье, гигиенические средства.

«После загрузки машины очень сильно просели — только кровезаменителей мы отправили 320 кг. За двое суток наши представители преодолели 1300 километров на двух машинах. 11 декабря груз должен быть доставлен в госпиталь», — добавила Горькова.

Ранее жители Копейска уже не раз отправляли грузы на передовую. Кроме того, они полностью укомплектовали спецодеждой и современным оборудованием снайпера.

С началом спецоперации жители всех регионов России начали собирать и отправлять на передовую посылки необходимыми вещами. В состав грузов уже традиционно входят теплые вещи, лекарства, продукты питания и письма.