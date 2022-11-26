Военный подробно рассказал предназначение каждого элемента экипировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейск Челябинской области приехал с передовой снайпер, которому собрали средства на приобретение современного тепловизорного прицела. Ему вручили полный комплект боевой экипировки, рассказала URA.RU руководитель одной из групп помощи военнослужащим.

«Снайпер приехал в Копейск в увольнительную. Мы смогли передать ему прицел и профессиональную экипировку. На днях он вернется на передовую», — рассказала URA.RU руководитель группы «Вместе» Ирина Горькова.

Она сняла видео, где снайпер с закрытым лицом тщательно разбирает предназначение каждого предмета экипировки, объясняя его важность. Так, специальные ботинки позволят сохранить ноги от увечья при попадании на мину. А тактический рюкзак отличается обилием крепежных элементов. Ключевым элементом видео стал прицел стоимостью около 350 тысяч рублей.

«Мы уверены, что все это будет использовано в правильных целях, в нужном направлении, спасет большое количество жизней и, конечно же, приблизит победу. По-другому просто быть не может, ведь столько добрых и отзывчивых людей объединились в сборе», — добавила автор сообщения в группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что снайпер из Копейска попросил помочь в приобретении современного прицела. Сбор был закрыт чуть более чем за сутки.