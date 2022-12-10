AN: большая часть мира не разделяет инициативы Запада по украинскому конфликту

11 декабря 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

AN: Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России, так как страны опасаются, что они окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран. Об этом пишет обозреватель Асаад Аббуд. «Что насчет Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки? Они представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве. Как следствие, с первого дня конфликта на Украине они заняли сдержанную позицию и начали призывать к мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом», — пишет автор в статье для ливанской газеты An Nahar. По его мнению, одним из факторов, объясняющих нейтральную позицию многих государств, можно назвать «обеспокоенность американской гегемонией и мировым порядком, установленным Вашингтоном после окончания холодной войны». Он подчеркнул, что страны опасаются, что по примеру Москвы однажды и они станут жертвой санкций и международной изоляции, если их политика будет противоречить интересам Запада. «Остановятся ли на этом западные лидеры и задумаются ли, почему остальной мир не разделяет их точку зрения по поводу конфликта на Украине? Вряд ли. Они ведь не собираются отказаться от однополярного миропорядка», — высказал свое мнение автор статьи. Все больше стран мира стали переходить на сторону России, отвергая позицию Запада относительно конфликта на Украине, так как они зависимы от российской экономики. Об этом заявил обозреватель журнала Newsweek Дэниэл Депетрис, передает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России, так как страны опасаются, что они окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран. Об этом пишет обозреватель Асаад Аббуд. «Что насчет Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки? Они представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве. Как следствие, с первого дня конфликта на Украине они заняли сдержанную позицию и начали призывать к мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом», — пишет автор в статье для ливанской газеты An Nahar. По его мнению, одним из факторов, объясняющих нейтральную позицию многих государств, можно назвать «обеспокоенность американской гегемонией и мировым порядком, установленным Вашингтоном после окончания холодной войны». Он подчеркнул, что страны опасаются, что по примеру Москвы однажды и они станут жертвой санкций и международной изоляции, если их политика будет противоречить интересам Запада. «Остановятся ли на этом западные лидеры и задумаются ли, почему остальной мир не разделяет их точку зрения по поводу конфликта на Украине? Вряд ли. Они ведь не собираются отказаться от однополярного миропорядка», — высказал свое мнение автор статьи. Все больше стран мира стали переходить на сторону России, отвергая позицию Запада относительно конфликта на Украине, так как они зависимы от российской экономики. Об этом заявил обозреватель журнала Newsweek Дэниэл Депетрис, передает «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.