В Кургане попросили благоустроить новый каток

На новом катке в 4 микрорайоне нет лавок, чтобы переобуться Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Кургана попросили организовать музыкальное сопровождение во время катания на новом ледовом катке в 4 микрорайоне, а также установить несколько лавок. Своим пожеланием они поделились в паблике «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Такой хороший парк заложили в 4 микрорайоне! Пруд теперь место отдыха для детей и взрослых. Бесплатный классный каток. Пропадаем теперь там. Вот бы еще Дедушка Мороз пару лавочек подкинул, чтобы переодевать коньки. И музыку бы добавить — вообще красота будет», — написано в посте группы.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом, учтут ли в мэрии пожелание жителей. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана и управляющие компании получили письмо от мэрии с поручением залить катки на кортах, находящиеся во дворах, за свои счет. Власти объяснили, что документ носит «рекомендательный характер».