10 декабря 2022
09 декабря 2022

В ЯНАО дороги обезопасят с помощью видеокамер

ГИБДД ЯНАО: в местах частых дорожных аварий установили видеокамеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
В ЯНАО на местах частых ДТП установили комплексы видеофиксации Фото:

В ЯНАО на наиболее опасных участках дорог установили комплексы видеофиксации. Информация об этом появилась в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений установлены в местах концентрации ДТП. Госавтоинспекция Ямала призывает всех водителей быть внимательнее на дорогах и рекомендует выбирать наиболее безопасный скоростной режим», — сообщает пресс-служба ведомства.

На автодороге Сургут-Салехард (имеющей неофициальное название «трасса смерти») появилось 6 новых комплексов, по два комплекса установлено в Новом Уренгое (на улицах Промысловой и Магистральной) и Ноябрьске (на улице Магистральной и на автодороге Карамовская). Новые видеокамеры появились в Лабытнанги, Муравленко, Надыме и Салехарде.

Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Сургут-Салехард столкнулись два автомобиля, водитель одного из них получил травму. На содержание «трассы смерти» власти тратят около 200 млн рублей.

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В ЯНАО на наиболее опасных участках дорог установили комплексы видеофиксации. Информация об этом появилась в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений установлены в местах концентрации ДТП. Госавтоинспекция Ямала призывает всех водителей быть внимательнее на дорогах и рекомендует выбирать наиболее безопасный скоростной режим», — сообщает пресс-служба ведомства. На автодороге Сургут-Салехард (имеющей неофициальное название «трасса смерти») появилось 6 новых комплексов, по два комплекса установлено в Новом Уренгое (на улицах Промысловой и Магистральной) и Ноябрьске (на улице Магистральной и на автодороге Карамовская). Новые видеокамеры появились в Лабытнанги, Муравленко, Надыме и Салехарде. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Сургут-Салехард столкнулись два автомобиля, водитель одного из них получил травму. На содержание «трассы смерти» власти тратят около 200 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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