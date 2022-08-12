Власти ЯНАО потратят на содержание «трассы смерти» 193 миллиона

Содержание главной транспортной артерии ЯНАО обойдется властям почти в 200 миллионов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент госзаказа ЯНАО разместил тендер на содержание части «трассы смерти». Информация появилась на сайте госзакупок.

«Лот- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут — Салехард, участок Надым — Салехард, в том числе зимник (строящаяся); Салехард — Аэропорт; Лабытнанги — Харп. Начальная стоимость 193 миллиона рублей», — уточняется в документах закупки.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте дороги ямы. Однако дорога по-прежнему находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кроме того, не все в порядке и с ремонтом «трассы смерти». Так, в апреле этого года, дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард.