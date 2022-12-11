Инстасамку обворовали в Казахстане

11 декабря 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Певица объяснила, что украденная вещь это подарок Фото: Дарья Зотеева Уроженка Тобольска Дарья Зотеева (более известная под псевдонимом Instasamka) рассказала, что у нее украли ценный для нее подарок — кроссовки, которые ей подарил ее возлюбленный. Инцидент произошел во время тура в Казахстане. «Думаю, это сделали работники отеля. Не буду называть название отеля, город Караганда, просто если вдруг эта информация попадет в этот отель, я со всеми вашими сотрудниками сфоткалась, я была вежлива и не *** (позволяла себе лишнего, — прим URA.RU) даже когда вы жестко косячили и проживание в вашем отеле по нескольким причинам было *** (слишком, — прим URA.RU) некомфортное. И ваши горничные просто украли мои кроссовки, мне их подарил Олег, дело не в их цене, это был подарок. Свяжитесь с моим менеджером и отдайте пожалуйста», — написала девушка в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka объявила о проведении концертов в России. Предстоящий тур пройдет в следующем году, а перед этим певица планирует выступить в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии.

Уроженка Тобольска Дарья Зотеева (более известная под псевдонимом Instasamka) рассказала, что у нее украли ценный для нее подарок — кроссовки, которые ей подарил ее возлюбленный. Инцидент произошел во время тура в Казахстане. «Думаю, это сделали работники отеля. Не буду называть название отеля, город Караганда, просто если вдруг эта информация попадет в этот отель, я со всеми вашими сотрудниками сфоткалась, я была вежлива и не *** (позволяла себе лишнего, — прим URA.RU) даже когда вы жестко косячили и проживание в вашем отеле по нескольким причинам было *** (слишком, — прим URA.RU) некомфортное. И ваши горничные просто украли мои кроссовки, мне их подарил Олег, дело не в их цене, это был подарок. Свяжитесь с моим менеджером и отдайте пожалуйста», — написала девушка в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Instasamka объявила о проведении концертов в России. Предстоящий тур пройдет в следующем году, а перед этим певица планирует выступить в семи городах Казахстана, Латвии, Эстонии и Киргизии.