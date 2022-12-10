Боррель забеспокоился из-за дружбы Путина и Эрдогана

11 декабря 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

В ЕС обеспокоены тем, что Турция не вводит санкции против РФ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обеспокоен тесным сотрудничеством президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за возможного обхода санкций. Об этом сообщается в письме Борреля парламенту ЕС. «Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает „повод для большой озабоченности“, говорится в письме. Продолжающаяся политика Турции „не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России“ также вызывает беспокойство», — передает турецкий телеканал T-Online , ссылаясь на письмо главы дипломатии ЕС. Боррель отметил, что у Евросоюза и Турции заключен таможенный союз, который позволяет товарам «двойного назначения» свободно перемещаться и использоваться в военных и гражданских целях. Он также обратил внимание на важность того, чтобы Турция не предлагала России пути для обхода санкций. Евросоюз ввел антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Запад пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям, цитирует «Национальная служба новостей» посла России в Турции Алексея Ерхова. Месяц назад Боррель признал, что Турция предоставила доказательства об отсутствии помощи России с обходом санкций. В результате конфликта на Украине Эрдоган расширил свое влияние, при этом он оказывает военную поддержку Киеву и одновременно с этим общается с Путиным, сообщала американская газета The Wall Street Journal. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обеспокоен тесным сотрудничеством президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за возможного обхода санкций. Об этом сообщается в письме Борреля парламенту ЕС. «Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает „повод для большой озабоченности“, говорится в письме. Продолжающаяся политика Турции „не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России“ также вызывает беспокойство», — передает турецкий телеканал T-Online, ссылаясь на письмо главы дипломатии ЕС. Боррель отметил, что у Евросоюза и Турции заключен таможенный союз, который позволяет товарам «двойного назначения» свободно перемещаться и использоваться в военных и гражданских целях. Он также обратил внимание на важность того, чтобы Турция не предлагала России пути для обхода санкций. Евросоюз ввел антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Запад пытается заставить Турцию присоединиться к санкциям, цитирует «Национальная служба новостей» посла России в Турции Алексея Ерхова. Месяц назад Боррель признал, что Турция предоставила доказательства об отсутствии помощи России с обходом санкций. В результате конфликта на Украине Эрдоган расширил свое влияние, при этом он оказывает военную поддержку Киеву и одновременно с этим общается с Путиным, сообщала американская газета The Wall Street Journal.