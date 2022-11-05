WSJ: Эрдоган выиграл от конфликта на Украине

05 ноября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган укрепляет репутацию Турции, пишут СМИ Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось расширить свое влияние за счет поддержания взаимоотношений с Россией и Украиной. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «Эрдоган расширяет военную поддержку Украины, сохраняя при этом открытую линию связи с президентом России Владимиром Путиным. Эти отношения помогли сохранить экспорт украинского зерна на этой неделе, поскольку он пытается расширить роль Турции как регионального влиятельного посредника», — сообщает The Wall Street Journal. Он остается одним из немногих лидеров в мире, который регулярно общается с президентом России и обсуждает наращивание торговли на фоне антироссийских санкций, отмечает издание. При этом Эрдоган помогает Украине. Турецкий производитель оружия Baykar начал строить завод в Киеве, чтобы увеличить производство беспилотников. Также Турция передала туда новый корвет ВМС. Турецкий лидер неоднократно предлагал провести переговоры президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому после начала конфликта двух стран, передают «Дни.ру». Также он заключил соглашение с Зеленским и Путиным о поставках зерна нуждающимся странам.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось расширить свое влияние за счет поддержания взаимоотношений с Россией и Украиной. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «Эрдоган расширяет военную поддержку Украины, сохраняя при этом открытую линию связи с президентом России Владимиром Путиным. Эти отношения помогли сохранить экспорт украинского зерна на этой неделе, поскольку он пытается расширить роль Турции как регионального влиятельного посредника», — сообщает The Wall Street Journal. Он остается одним из немногих лидеров в мире, который регулярно общается с президентом России и обсуждает наращивание торговли на фоне антироссийских санкций, отмечает издание. При этом Эрдоган помогает Украине. Турецкий производитель оружия Baykar начал строить завод в Киеве, чтобы увеличить производство беспилотников. Также Турция передала туда новый корвет ВМС. Турецкий лидер неоднократно предлагал провести переговоры президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому после начала конфликта двух стран, передают «Дни.ру». Также он заключил соглашение с Зеленским и Путиным о поставках зерна нуждающимся странам.