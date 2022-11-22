Евросоюз признал, что Турция не помогает России обходить санкции

Власти Турции предоставили данные, свидетельствующие об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров Евросоюза в Россию через Турцию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии в Страсбурге.
«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал меня по данным о потоках импорта в Турцию через ЕС и по экспорту из Турции в РФ. Данные подтверждают увеличение экспорта из Турции в России, но при этом, импорт из ЕС в Турцию не увеличился», — цитирует Жозепа Борреля РИА Новости. Поэтому, согласно данным, реэкспорт европейских товаров из ЕС в РФ не подтверждается, добавил он.
Однако глава дипломатии ЕС считает, что Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против РФ. «Турция продолжает экспортировать в РФ», — резюмировал он.
Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не изолирована и не намерена изолироваться на мировой арене. Он уточнял, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в НАТО, например Венгрия и Турция.
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Власти Турции предоставили данные, свидетельствующие об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров Евросоюза в Россию через Турцию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии в Страсбурге. «Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал меня по данным о потоках импорта в Турцию через ЕС и по экспорту из Турции в РФ. Данные подтверждают увеличение экспорта из Турции в России, но при этом, импорт из ЕС в Турцию не увеличился», — цитирует Жозепа Борреля РИА Новости. Поэтому, согласно данным, реэкспорт европейских товаров из ЕС в РФ не подтверждается, добавил он. Однако глава дипломатии ЕС считает, что Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против РФ. «Турция продолжает экспортировать в РФ», — резюмировал он. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не изолирована и не намерена изолироваться на мировой арене. Он уточнял, что у РФ есть друзья в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в НАТО, например Венгрия и Турция.