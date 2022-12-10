10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Тюмени загорелась артистка во время показа файер-шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу к Олимпиаде на Плотинке. Екатеринбург, огненное шоу, огонь, сочи
Фантастические огненные трюки чуть не закончились трагедией Фото:

В Тюмени загорелась артистка, которая проводила огненное шоу на открытом турнире по зимнему плаванию. Инцидент произошел на озере Чемпионов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«За огненным представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети. Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Спортсмены клуба „Воркаут“ сразу же среагировали и бросились тушить пламя снегом», — рассказал корреспондент URA.RU.

Пострадавшей оказалась участница клуба «Пир огня» Дарья Зевакова. На базе «моржей», где проводились соревнования, дежурила скорая, которая оперативно оказала ей необходимую помощь. Девушка получила ожоги I и II степени и поражение трех процентов кожи. От госпитализации Дарья отказалась, сказала, что чувствует себя хорошо, только испугалась сильно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС потушили пламя в считанные минуты.

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В Тюмени загорелась артистка, которая проводила огненное шоу на открытом турнире по зимнему плаванию. Инцидент произошел на озере Чемпионов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «За огненным представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети. Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Спортсмены клуба „Воркаут“ сразу же среагировали и бросились тушить пламя снегом», — рассказал корреспондент URA.RU. Пострадавшей оказалась участница клуба «Пир огня» Дарья Зевакова. На базе «моржей», где проводились соревнования, дежурила скорая, которая оперативно оказала ей необходимую помощь. Девушка получила ожоги I и II степени и поражение трех процентов кожи. От госпитализации Дарья отказалась, сказала, что чувствует себя хорошо, только испугалась сильно. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС потушили пламя в считанные минуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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