The Washington Post: упрямство Зеленского делает переговоры с РФ невозможными

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Планы Зеленского по захвату Крыма не позволяют рассчитывать на переговоры, сообщают западные СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Непоколебимость притязаний Зеленского на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают.

Ранее, 11 декабря, стало известно о поджоге украинскими диверсантами базы российских мобилизованных в Крыму. Есть информация, что в результате пожара найдены двое погибших среди военнослужащих, передает «Газета Кемерова». Глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал захват некоторых населенных пунктов, включая Севастополь, сообщает «Царьград».

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Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Непоколебимость притязаний Зеленского на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают. Ранее, 11 декабря, стало известно о поджоге украинскими диверсантами базы российских мобилизованных в Крыму. Есть информация, что в результате пожара найдены двое погибших среди военнослужащих, передает «Газета Кемерова». Глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал захват некоторых населенных пунктов, включая Севастополь, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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