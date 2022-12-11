Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
«Непоколебимость притязаний Зеленского на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают.
Ранее, 11 декабря, стало известно о поджоге украинскими диверсантами базы российских мобилизованных в Крыму. Есть информация, что в результате пожара найдены двое погибших среди военнослужащих, передает «Газета Кемерова». Глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал захват некоторых населенных пунктов, включая Севастополь, сообщает «Царьград».
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Упрямство президента Украины Владимира Зеленского в его желании захватить Крым не помогает мирному разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Непоколебимость притязаний Зеленского на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта», — говорится в материале газеты. Автор материала добавляет, что дальнейшая борьба за полуостров неминуемо будет сопровождаться кровопролитием. Некоторые западные дипломаты выступают за то, чтобы оставить в силе закрепление Крыма за Россией, что позволит снять напряженность и остановить конфликт. На Украине такие стремления решительно отвергают. Ранее, 11 декабря, стало известно о поджоге украинскими диверсантами базы российских мобилизованных в Крыму. Есть информация, что в результате пожара найдены двое погибших среди военнослужащих, передает «Газета Кемерова». Глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал захват некоторых населенных пунктов, включая Севастополь, сообщает «Царьград».