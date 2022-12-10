Глава Нижневартовска назвал сроки экспертизы разрушенного дома

Глава Нижневартовска: обследование разрушенного после взрыва дома пройдет в течение двух недель

11 декабря 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Глава Нижневартовска провел встречу с жителями пострадавших домов Фото: Елена Антипина © URA.RU Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко рассказал, как будет проходить экспертиза разрушенного от взрыва газа дома и трех соседних пятиэтажек. Обследование третьего, наиболее пострадавшего подъезда, пройдет в течение двух недель, передает корреспондент URA.RU, участвующий во встречи мэра с жильцами Мира, 6а. «В ближайшее время специалисты НИИ по делам ГО и ЧС приступят к комплексному обследованию пострадавшего дома и примыкающих к нему домов. Экспертизу уцелевших подъездов, это первый и второй, специалисты проведут за неделю. Третий и четвертый, наиболее пострадавшие, обследуют за две недели. Экспертиза начнется уже со следующей недели», — прокомментировал Кощенко. Во время обследования специалисты федеральной экспертной компании установят специальные маячки. Кроме того, будет проведено ультразвуковое исследование трещин в бетоне. Специалисты департамента ЖКХ по поручению главы города обеспечат доступ в квартиры. По третьему подъезду — разрушенному, где проходил разбор завалов — будет принято решение о целостности фундамента. «По этим данным будет дано заключение о возможности использования основания для восстановления дома. Эксперты прилетают в понедельник, 12 декабря», — добавил вице-мэр Нижневартовска по строительству Виктор Ситников. Эксперты исследуют и три соседних дома, чтобы определить безопасность проживания в них жильцов. Ранее URA.RU писало о том, что экспертизу дома, где взорвался газ, проведет федеральный институт. Комплексное обследование дома 6а на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко рассказал, как будет проходить экспертиза разрушенного от взрыва газа дома и трех соседних пятиэтажек. Обследование третьего, наиболее пострадавшего подъезда, пройдет в течение двух недель, передает корреспондент URA.RU, участвующий во встречи мэра с жильцами Мира, 6а. «В ближайшее время специалисты НИИ по делам ГО и ЧС приступят к комплексному обследованию пострадавшего дома и примыкающих к нему домов. Экспертизу уцелевших подъездов, это первый и второй, специалисты проведут за неделю. Третий и четвертый, наиболее пострадавшие, обследуют за две недели. Экспертиза начнется уже со следующей недели», — прокомментировал Кощенко. Во время обследования специалисты федеральной экспертной компании установят специальные маячки. Кроме того, будет проведено ультразвуковое исследование трещин в бетоне. Специалисты департамента ЖКХ по поручению главы города обеспечат доступ в квартиры. По третьему подъезду — разрушенному, где проходил разбор завалов — будет принято решение о целостности фундамента. «По этим данным будет дано заключение о возможности использования основания для восстановления дома. Эксперты прилетают в понедельник, 12 декабря», — добавил вице-мэр Нижневартовска по строительству Виктор Ситников. Эксперты исследуют и три соседних дома, чтобы определить безопасность проживания в них жильцов. Ранее URA.RU писало о том, что экспертизу дома, где взорвался газ, проведет федеральный институт. Комплексное обследование дома 6а на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС».