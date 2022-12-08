Федеральный институт проведет экспертизу дома в Нижневартовске, где взорвался газ

09 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Институт проведет обследование пострадавшего дома и соседних зданий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС проведет экспертизу дома на улице Мира в Нижневартовске, где взорвался бытовой газ. Также ведомство обследует соседние дома, сообщили в мэрии города. «Комплексное обследование дома №6-А на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ „Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС“. В ближайшее время специалисты приступят к работе», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска объявили поиск подрядчика, который проведет экспертизу дома на улице Мира, где 4 декабря произошел взрыв бытового газа. Среди претендентов были компании из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени. Взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а произошел вечером 4 декабря. Из-за происшествия погибли 9 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС проведет экспертизу дома на улице Мира в Нижневартовске, где взорвался бытовой газ. Также ведомство обследует соседние дома, сообщили в мэрии города. «Комплексное обследование дома №6-А на улице Мира, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения проведет ФГБУ „Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС“. В ближайшее время специалисты приступят к работе», — говорится в telegram-канале администрации Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска объявили поиск подрядчика, который проведет экспертизу дома на улице Мира, где 4 декабря произошел взрыв бытового газа. Среди претендентов были компании из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени. Взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу улица Мира, 6а произошел вечером 4 декабря. Из-за происшествия погибли 9 человек, в их числе 4 ребенка. Эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже третьего подъезда. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.