Жители дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, получат квартиры в новостройках 11 декабря 2022 в 13:31 Размер текста - 17 + Квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд на следующей неделе, заверил Кощенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома сообщил, что для маневренного фонда приобретаются квартиры в новостройках. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Один из ключевых вопросов — предоставление жилья из маневренного фонда. Администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда», — говорится в сообщении. Кощенко пояснил, что квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд уже на следующей неделе. Заявления на предоставления жилья для временного проживания подали 34 семьи. На данный момент 5 семей получили ключи от квартир. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома сообщил, что для маневренного фонда приобретаются квартиры в новостройках. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Один из ключевых вопросов — предоставление жилья из маневренного фонда. Администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда», — говорится в сообщении. Кощенко пояснил, что квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд уже на следующей неделе. Заявления на предоставления жилья для временного проживания подали 34 семьи. На данный момент 5 семей получили ключи от квартир. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям