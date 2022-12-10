Жители дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, получат квартиры в новостройках

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома сообщил, что для маневренного фонда приобретаются квартиры в новостройках. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.
«Один из ключевых вопросов — предоставление жилья из маневренного фонда. Администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда», — говорится в сообщении.
Кощенко пояснил, что квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд уже на следующей неделе. Заявления на предоставления жилья для временного проживания подали 34 семьи. На данный момент 5 семей получили ключи от квартир.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны.
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