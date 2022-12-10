10 декабря 2022
09 декабря 2022

Жители дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, получат квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, недвижимость, новостройка на ленина 48
Квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд на следующей неделе, заверил Кощенко Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома сообщил, что для маневренного фонда приобретаются квартиры в новостройках. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Один из ключевых вопросов — предоставление жилья из маневренного фонда. Администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда», — говорится в сообщении.

Кощенко пояснил, что квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд уже на следующей неделе. Заявления на предоставления жилья для временного проживания подали 34 семьи. На данный момент 5 семей получили ключи от квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома сообщил, что для маневренного фонда приобретаются квартиры в новостройках. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Один из ключевых вопросов — предоставление жилья из маневренного фонда. Администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда», — говорится в сообщении. Кощенко пояснил, что квартиры в новостройках начнут передаваться в маневренный фонд уже на следующей неделе. Заявления на предоставления жилья для временного проживания подали 34 семьи. На данный момент 5 семей получили ключи от квартир. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко рассказал корреспонденту URA.RU, что жильцам предоставят квартиры в микрорайонах восточной планировочной зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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