Политолог назвал условие переговоров России и Украины

Политолог Брутер: переговоры с Украиной возможны в случае отказа РФ от гарантий безопасности

11 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский несамостоятелен в своих действиях, считают политологи Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры России и Украины могут пройти только при участии США и в случае, если Россия сама проявит инициативу, отказавшись от гарантий безопасности. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он, так же как и директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, считает, что Украина не принимает самостоятельных решений по вопросу мирных переговоров с РФ. «Украина не решает этот вопрос. Если Россия в одностороннем порядке без каких-либо гарантий и успехов будет готова прекратить [конфликт], то они (украинские власти — прим. URA.RU) готовы будут на таких условиях ее остановить. Никакого другого варианта сейчас нет. Но я думаю, что и этого сейчас нет», — сказал Брутер URA.RU. Он отметил, что Запад не будет давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Россией. По словам политолога, все решения принимает Госдепартамент США. «Чтобы возражать, нужно иметь ресурсы, а у Зеленского ничего нет. Реальной субъектностью обладает тот, у кого есть ресурсы», — высказался Брутер. Политолог Марков так же считает, что Украина подчиняется Вашингтону. «Украины нет как независимого государства, это марионеточное государство. Реальные переговоры будут только между Вашингтоном и Москвой, США могут проводить их через Киев. Зеленский выполнит любой приказ Вашингтона», — сказал он в разговоре с URA.RU. США поддерживают Украину в конфликте с Россией: Киев получает от Вашингтона финансовую и военную помощь. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Позже в Офисе Зеленского заявили о готовности пойти на переговоры и предоставить гарантии безопасности, если Россия откажется от ядерного статуса. Президент России Владимир Путин также заявил о готовности обсуждать ситуацию с Украиной. При этом Зеленский узаконил невозможность переговоров с Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переговоры России и Украины могут пройти только при участии США и в случае, если Россия сама проявит инициативу, отказавшись от гарантий безопасности. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он, так же как и директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, считает, что Украина не принимает самостоятельных решений по вопросу мирных переговоров с РФ. «Украина не решает этот вопрос. Если Россия в одностороннем порядке без каких-либо гарантий и успехов будет готова прекратить [конфликт], то они (украинские власти — прим. URA.RU) готовы будут на таких условиях ее остановить. Никакого другого варианта сейчас нет. Но я думаю, что и этого сейчас нет», — сказал Брутер URA.RU. Он отметил, что Запад не будет давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры с Россией. По словам политолога, все решения принимает Госдепартамент США. «Чтобы возражать, нужно иметь ресурсы, а у Зеленского ничего нет. Реальной субъектностью обладает тот, у кого есть ресурсы», — высказался Брутер. Политолог Марков так же считает, что Украина подчиняется Вашингтону. «Украины нет как независимого государства, это марионеточное государство. Реальные переговоры будут только между Вашингтоном и Москвой, США могут проводить их через Киев. Зеленский выполнит любой приказ Вашингтона», — сказал он в разговоре с URA.RU. США поддерживают Украину в конфликте с Россией: Киев получает от Вашингтона финансовую и военную помощь. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Позже в Офисе Зеленского заявили о готовности пойти на переговоры и предоставить гарантии безопасности, если Россия откажется от ядерного статуса. Президент России Владимир Путин также заявил о готовности обсуждать ситуацию с Украиной. При этом Зеленский узаконил невозможность переговоров с Путиным.