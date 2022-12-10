В Свердловской области женщина вонзила нож в спину своему гостю во время конфликта

11 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Женщина ударила ножом в спину мужчине, желая помочь сожителю в драке (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская Область) в квартире на улице Лермонтова 99, в ходе ссоры, женщина ударила ножом в спину собутыльника. Подробности происшествия URA.RU сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Информация о раненом мужчине поступила 10 декабря в 15:30, в дежурную часть полиции Каменска-Уральского от медсестры горбольницы № 2. Личность мужчины установлена — это 27-летний местный житель. В квартире были задержаны трое человек: ранее судимая 39-летняя хозяйка квартиры и двое мужчин 36 и 32 лет», — рассказал полковник Горелых. По версии полицейских, конфликт вспыхнул из-за того, что сожителю хозяйки квартиры не понравилось назойливые знаки внимания одного из гостей, и он дал ему пощечину, после чего вспыхнула потасовка, в ходе которой ударивший оказался на полу и начал уступать в драке. В этот момент хозяйка, решив заступиться за своего мужчину, ударила ножом в спину обидчика. Как подчеркнул полковник Горелых: «Удар был настолько сильным, что лезвие ножа вонзилось в тело потерпевшего, а рукоятка осталась в руках женщины». Врачи предпринимают меры для спасения жизни пострадавшего с ножевым ранением. Учитывая, что женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, до судебного разбирательства она будет находиться под подпиской о невыезде. Мужчины, которые находились в квартире во время инцидента, проходят по делу свидетелями. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Ирбита (Свердловская область), который ударил ножом посетителя магазина. Конфликт вспыхнул из-за внезапно возникшей неприязни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском (Свердловская Область) в квартире на улице Лермонтова 99, в ходе ссоры, женщина ударила ножом в спину собутыльника. Подробности происшествия URA.RU сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Информация о раненом мужчине поступила 10 декабря в 15:30, в дежурную часть полиции Каменска-Уральского от медсестры горбольницы № 2. Личность мужчины установлена — это 27-летний местный житель. В квартире были задержаны трое человек: ранее судимая 39-летняя хозяйка квартиры и двое мужчин 36 и 32 лет», — рассказал полковник Горелых. По версии полицейских, конфликт вспыхнул из-за того, что сожителю хозяйки квартиры не понравилось назойливые знаки внимания одного из гостей, и он дал ему пощечину, после чего вспыхнула потасовка, в ходе которой ударивший оказался на полу и начал уступать в драке. В этот момент хозяйка, решив заступиться за своего мужчину, ударила ножом в спину обидчика. Как подчеркнул полковник Горелых: «Удар был настолько сильным, что лезвие ножа вонзилось в тело потерпевшего, а рукоятка осталась в руках женщины». Врачи предпринимают меры для спасения жизни пострадавшего с ножевым ранением. Учитывая, что женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, до судебного разбирательства она будет находиться под подпиской о невыезде. Мужчины, которые находились в квартире во время инцидента, проходят по делу свидетелями. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Ирбита (Свердловская область), который ударил ножом посетителя магазина. Конфликт вспыхнул из-за внезапно возникшей неприязни.