В Свердловской области женщина вонзила нож в спину своему гостю во время конфликта

В Каменске-Уральском (Свердловская Область) в квартире на улице Лермонтова 99, в ходе ссоры, женщина ударила ножом в спину собутыльника. Подробности происшествия URA.RU сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Информация о раненом мужчине поступила 10 декабря в 15:30, в дежурную часть полиции Каменска-Уральского от медсестры горбольницы № 2. Личность мужчины установлена — это 27-летний местный житель. В квартире были задержаны трое человек: ранее судимая 39-летняя хозяйка квартиры и двое мужчин 36 и 32 лет», — рассказал полковник Горелых.
По версии полицейских, конфликт вспыхнул из-за того, что сожителю хозяйки квартиры не понравилось назойливые знаки внимания одного из гостей, и он дал ему пощечину, после чего вспыхнула потасовка, в ходе которой ударивший оказался на полу и начал уступать в драке. В этот момент хозяйка, решив заступиться за своего мужчину, ударила ножом в спину обидчика. Как подчеркнул полковник Горелых: «Удар был настолько сильным, что лезвие ножа вонзилось в тело потерпевшего, а рукоятка осталась в руках женщины».
Врачи предпринимают меры для спасения жизни пострадавшего с ножевым ранением. Учитывая, что женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, до судебного разбирательства она будет находиться под подпиской о невыезде. Мужчины, которые находились в квартире во время инцидента, проходят по делу свидетелями.
Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Ирбита (Свердловская область), который ударил ножом посетителя магазина. Конфликт вспыхнул из-за внезапно возникшей неприязни.
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