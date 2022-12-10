ГИБДД Прикамья рекомендует водителям отказаться от дальних поездок во время снегопада

11 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Водителям следует соблюдать предельную осторожность из-за снегопадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермским водителям следует соблюдать скоростной режим и по возможности ограничить дальние поездки. Об этом пишет ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «На территории региона продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки. Скорость движения в снегопад должна быть ниже на 10-15 км/ч, а дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить», — сообщает Госавтоинспекция. Также водителей предупреждают, что торможение нужно осуществлять заблаговременно. Следует внимательно следить за движением других автомобилей и быть готовым к внезапным изменениям их траектории. Ранее URA.RU писало, что жителей Пермского края предупредили об опасности, связанной с неблагоприятными погодными условиями. На дорогах могут появиться заторы и увеличиться количество ДТП, также не исключен обрыв линий электропередачи.

Пермским водителям следует соблюдать скоростной режим и по возможности ограничить дальние поездки. Об этом пишет ГИБДД Пермского края в своем telegram-канале. «На территории региона продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки. Скорость движения в снегопад должна быть ниже на 10-15 км/ч, а дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить», — сообщает Госавтоинспекция. Также водителей предупреждают, что торможение нужно осуществлять заблаговременно. Следует внимательно следить за движением других автомобилей и быть готовым к внезапным изменениям их траектории. Ранее URA.RU писало, что жителей Пермского края предупредили об опасности, связанной с неблагоприятными погодными условиями. На дорогах могут появиться заторы и увеличиться количество ДТП, также не исключен обрыв линий электропередачи.