Мэр из ЯНАО озвучил дату открытия ледового городка

11 декабря 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Работы в ледовом городке ведутся каждый день, несмотря на погодные условия, поделился Романов Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов сообщил, что ледовый городок планируется открыть 18 декабря. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Планируем открыть наш городок 18 декабря. Надеюсь, погода праздник не испортит», — говорится в сообщении. В Ноябрьске сегодня холодно, температура воздуха утром опустилась до -33 градусов. Алексей Романов отметил, что несмотря на это, работы не прекращаются ни на день. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России.

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов сообщил, что ледовый городок планируется открыть 18 декабря. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Планируем открыть наш городок 18 декабря. Надеюсь, погода праздник не испортит», — говорится в сообщении. В Ноябрьске сегодня холодно, температура воздуха утром опустилась до -33 градусов. Алексей Романов отметил, что несмотря на это, работы не прекращаются ни на день. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России.