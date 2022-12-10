10 декабря 2022
09 декабря 2022

Мэр из ЯНАО озвучил дату открытия ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Работы в ледовом городке ведутся каждый день, несмотря на погодные условия, поделился Романов Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов сообщил, что ледовый городок планируется открыть 18 декабря. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Планируем открыть наш городок 18 декабря. Надеюсь, погода праздник не испортит», — говорится в сообщении.

В Ноябрьске сегодня холодно, температура воздуха утром опустилась до -33 градусов. Алексей Романов отметил, что несмотря на это, работы не прекращаются ни на день.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России.

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов сообщил, что ледовый городок планируется открыть 18 декабря. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Планируем открыть наш городок 18 декабря. Надеюсь, погода праздник не испортит», — говорится в сообщении. В Ноябрьске сегодня холодно, температура воздуха утром опустилась до -33 градусов. Алексей Романов отметил, что несмотря на это, работы не прекращаются ни на день. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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