Глава МИД Британии заявил, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО

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Цель НАТО — защита своих союзников, считает Клеверли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не понимает мирных устремлений Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Москва представляет намерения альянса в искаженном виде и использует эскалационную риторику», — передает издание BBC слова дипломата. По его словам, НАТО никогда не угрожала России, и целью альянса является защита своих союзников. «Поэтому у НАТО нет внутренней потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт», — заключил Клеверли.

После начала спецоперации Североатлантический альянс активно вмешивается в конфликт на Украине. Альянс поставляет Незалежной оружие и наемников, проводит учения на границах с украинскими территориями. Турецкая газета Evrensel писала, что НАТО планирует расширить области влияния за счет Закавказья и балканских государств после получения полного контроля над Киевом. Также генсек организации допустил, что между НАТО и РФ может развязаться «большая война», передает «Царьград».

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Россия не понимает мирных устремлений Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Москва представляет намерения альянса в искаженном виде и использует эскалационную риторику», — передает издание BBC слова дипломата. По его словам, НАТО никогда не угрожала России, и целью альянса является защита своих союзников. «Поэтому у НАТО нет внутренней потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт», — заключил Клеверли. После начала спецоперации Североатлантический альянс активно вмешивается в конфликт на Украине. Альянс поставляет Незалежной оружие и наемников, проводит учения на границах с украинскими территориями. Турецкая газета Evrensel писала, что НАТО планирует расширить области влияния за счет Закавказья и балканских государств после получения полного контроля над Киевом. Также генсек организации допустил, что между НАТО и РФ может развязаться «большая война», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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