Глава МИД Британии заявил, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО

11 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Цель НАТО — защита своих союзников, считает Клеверли Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не понимает мирных устремлений Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Москва представляет намерения альянса в искаженном виде и использует эскалационную риторику», — передает издание BBC слова дипломата. По его словам, НАТО никогда не угрожала России, и целью альянса является защита своих союзников. «Поэтому у НАТО нет внутренней потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт», — заключил Клеверли. После начала спецоперации Североатлантический альянс активно вмешивается в конфликт на Украине. Альянс поставляет Незалежной оружие и наемников, проводит учения на границах с украинскими территориями. Турецкая газета Evrensel писала, что НАТО планирует расширить области влияния за счет Закавказья и балканских государств после получения полного контроля над Киевом. Также генсек организации допустил, что между НАТО и РФ может развязаться «большая война», передает «Царьград».

Россия не понимает мирных устремлений Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Москва представляет намерения альянса в искаженном виде и использует эскалационную риторику», — передает издание BBC слова дипломата. По его словам, НАТО никогда не угрожала России, и целью альянса является защита своих союзников. «Поэтому у НАТО нет внутренней потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт», — заключил Клеверли. После начала спецоперации Североатлантический альянс активно вмешивается в конфликт на Украине. Альянс поставляет Незалежной оружие и наемников, проводит учения на границах с украинскими территориями. Турецкая газета Evrensel писала, что НАТО планирует расширить области влияния за счет Закавказья и балканских государств после получения полного контроля над Киевом. Также генсек организации допустил, что между НАТО и РФ может развязаться «большая война», передает «Царьград».