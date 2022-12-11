Минобороны РФ: российские войска поразили цели в 177 районах Украины

11 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщают Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман», — указано на сайте Минобороны РФ . Кроме того, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражен батальон реактивных систем залпового огня «Град». В районе Краматорска в ДНР была уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области ВС РФ нейтрализовали до 30 военнослужащих ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении российская армия отбила атаки трех штурмовых групп ВСУ.

В направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие РФ уничтожили до 65 человек из армии Украины.

В районах Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в ЛНР были истреблены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

На Донецком направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сокрушены также до 40 украинских военнослужащих и боевая машина пехоты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.

Вооруженные Силы России оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман», — указано на сайте Минобороны РФ. Кроме того, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР) был поражен батальон реактивных систем залпового огня «Град». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.