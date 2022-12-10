Водитель, выехавший на встречную полосу погиб (фото из архива) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Сегодня в Нижнетуринском районе Свердловской области, на 235 километре дороги Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки «Ютонг» и внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200». Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Водитель иномарки, мужчина 1959 года рождения, директор коммерческой организации из Ивделя, в результате столкновения погиб на месте от несовместимых с жизнью травм. В автобусе находились 27 пассажиров, пятеро из которых получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в местную больницу», — сообщил полковник Горелых.

«В результате выбора несоответствующей погодным условиям скорости, водитель допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Константина Левина. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. Назначенная МВД экспертиза установит, было ли в крови погибшего наличие алкоголя или иных запрещенных веществ», — отметил Горелых.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняются. Расследование происшествия продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП в Нижнем Тагиле с пострадавшими людьми. При столкновении автобуса и трех автомобилей погиб водитель.