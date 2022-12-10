Пермяки раскритиковали уборку улиц от снега

11 декабря 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Жители пермских районов пожаловались, что не видели ни одной снегоуборочной техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Перми жалуются, что в городе плохо убирают снег с дорог. Об этом они пишут в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста спросил у пермяков, видели ли они спецтехнику. «Снегом завалило Пермь по самые коленки. Напишите ваше мнение по поводу очистки городских дорог и тротуаров. Видели ли вы спецтехнику? Чистят ли у вас двор?», — написано в посте. Жители Свердловского, Паркового, Индустриального, Мотовилихинского, Гайвы и Орджоникидзевского районов пожаловались, что снег «никто не убирает и нет ни одной снегоуборочной техники». «Машины буксуют, пешком тоже трудно пробираться по тропинкам. Море снега и ни одной снегоуборочной техники», — рассказала Елена. Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что все жалобы жителей города уже переданы в работу. «Первостепенная задача — это обеспечение проезда и движения общественного транспорта. Поэтому сейчас акцент в работе коммунальных служб сделан именно на освобождении от снега дорог с высоким трафиком», — написал он. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что работа техники ведется во всех районах города. Заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов сказал, что «главная цель — не дать снежной каше превратиться в накат». «Сегодня нужно усилить вывоз снега с улиц, так как по прогнозам ожидается сильный снегопад, а затем возможное понижение температуры. В это время нужно оперативно отработать на улицах города. Мы собираемся с подрядчиками и главами районов, чтобы скоординировать и ускорить работу», — отметил он. Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что пермские дорожные службы будут работать без выходных из-за непогоды. Также мэр посоветовал пользоваться общественным транспортом и избегать дальних поездок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми жалуются, что в городе плохо убирают снег с дорог. Об этом они пишут в паблике «ЧП и ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста спросил у пермяков, видели ли они спецтехнику. «Снегом завалило Пермь по самые коленки. Напишите ваше мнение по поводу очистки городских дорог и тротуаров. Видели ли вы спецтехнику? Чистят ли у вас двор?», — написано в посте. Жители Свердловского, Паркового, Индустриального, Мотовилихинского, Гайвы и Орджоникидзевского районов пожаловались, что снег «никто не убирает и нет ни одной снегоуборочной техники». «Машины буксуют, пешком тоже трудно пробираться по тропинкам. Море снега и ни одной снегоуборочной техники», — рассказала Елена. Глава Перми Алексей Демкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что все жалобы жителей города уже переданы в работу. «Первостепенная задача — это обеспечение проезда и движения общественного транспорта. Поэтому сейчас акцент в работе коммунальных служб сделан именно на освобождении от снега дорог с высоким трафиком», — написал он. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что работа техники ведется во всех районах города. Заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов сказал, что «главная цель — не дать снежной каше превратиться в накат». «Сегодня нужно усилить вывоз снега с улиц, так как по прогнозам ожидается сильный снегопад, а затем возможное понижение температуры. В это время нужно оперативно отработать на улицах города. Мы собираемся с подрядчиками и главами районов, чтобы скоординировать и ускорить работу», — отметил он. Ранее глава Перми Алексей Демкин сообщил, что пермские дорожные службы будут работать без выходных из-за непогоды. Также мэр посоветовал пользоваться общественным транспортом и избегать дальних поездок.