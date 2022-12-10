10 декабря 2022

В ХМАО ожидается похолодание до -42 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
По прогнозу температура воздуха ночью местами опуститься до -42 градусов Фото:

В ХМАО на следующей неделе ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Данные предоставлены окружным метеоцентром Югры.

«Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -29°,-34°, местами до -37°, -42°», — говорится в сообщении. По прогнозу такая погода сохранится до середины недели, далее ожидается потепление.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО отменяли занятия у учеников первой и второй смены из-за низких температур. Температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до минус 32,4 градусов.

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В ХМАО на следующей неделе ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Данные предоставлены окружным метеоцентром Югры. «Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -29°,-34°, местами до -37°, -42°», — говорится в сообщении. По прогнозу такая погода сохранится до середины недели, далее ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО отменяли занятия у учеников первой и второй смены из-за низких температур. Температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до минус 32,4 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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