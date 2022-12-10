В ХМАО ожидается похолодание до -42 градусов

11 декабря 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

По прогнозу температура воздуха ночью местами опуститься до -42 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО на следующей неделе ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Данные предоставлены окружным метеоцентром Югры. «Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -29°,-34°, местами до -37°, -42°», — говорится в сообщении. По прогнозу такая погода сохранится до середины недели, далее ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО отменяли занятия у учеников первой и второй смены из-за низких температур. Температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до минус 32,4 градусов.

В ХМАО на следующей неделе ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Данные предоставлены окружным метеоцентром Югры. «Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -29°,-34°, местами до -37°, -42°», — говорится в сообщении. По прогнозу такая погода сохранится до середины недели, далее ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО отменяли занятия у учеников первой и второй смены из-за низких температур. Температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до минус 32,4 градусов.