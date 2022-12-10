В ХМАО ожидается похолодание до -42 градусов

В ХМАО на следующей неделе ожидается похолодание до -42 градусов и порывы ветра. Данные предоставлены окружным метеоцентром Югры.
«Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -29°,-34°, местами до -37°, -42°», — говорится в сообщении. По прогнозу такая погода сохранится до середины недели, далее ожидается потепление.
Ранее URA.RU сообщало, что в школах ХМАО отменяли занятия у учеников первой и второй смены из-за низких температур. Температура воздуха в некоторых поселениях опустилась до минус 32,4 градусов.
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