Перевозчик в городе ХМАО набирает водителей для работы на новых автобусах

16 ноября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

В Нягани перевозчик начал принимать документы для трудоустройства водителей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нягани (ХМАО) открыт набор водителей для работы на новых автобусах. Об этом глава города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале. «На территории города будет открыт офис перевозчика и набран штат порядка 55 сотрудников. Прием документов на трудоустройство водителей уже начался. Среди требований к персоналу — опыт, знание маршрутов, ответственность», — сообщил мэр. Ямашев провел встречу с перевозчиком. Компания приступит к работе 10 декабря. Пассажиры смогут оплачивать проезд наличными деньгами и банковскими картами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягань доставили 22 новых автобуса. Планируется выпустить единый проездной для всех городских маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В транспорте появится программное обеспечение, которое будет показывать движение автобусов в режиме реального времени.

В Нягани (ХМАО) открыт набор водителей для работы на новых автобусах. Об этом глава города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале. «На территории города будет открыт офис перевозчика и набран штат порядка 55 сотрудников. Прием документов на трудоустройство водителей уже начался. Среди требований к персоналу — опыт, знание маршрутов, ответственность», — сообщил мэр. Ямашев провел встречу с перевозчиком. Компания приступит к работе 10 декабря. Пассажиры смогут оплачивать проезд наличными деньгами и банковскими картами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягань доставили 22 новых автобуса. Планируется выпустить единый проездной для всех городских маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В транспорте появится программное обеспечение, которое будет показывать движение автобусов в режиме реального времени.