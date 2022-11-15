15 ноября 2022

Перевозчик в городе ХМАО набирает водителей для работы на новых автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, водитель автобуса, масочный режим
В Нягани перевозчик начал принимать документы для трудоустройства водителей (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) открыт набор водителей для работы на новых автобусах. Об этом глава города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале.

«На территории города будет открыт офис перевозчика и набран штат порядка 55 сотрудников. Прием документов на трудоустройство водителей уже начался. Среди требований к персоналу — опыт, знание маршрутов, ответственность», — сообщил мэр.

Ямашев провел встречу с перевозчиком. Компания приступит к работе 10 декабря. Пассажиры смогут оплачивать проезд наличными деньгами и банковскими картами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягань доставили 22 новых автобуса. Планируется выпустить единый проездной для всех городских маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В транспорте появится программное обеспечение, которое будет показывать движение автобусов в режиме реального времени.

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В Нягани (ХМАО) открыт набор водителей для работы на новых автобусах. Об этом глава города Иван Ямашев сообщил в своем telegram-канале. «На территории города будет открыт офис перевозчика и набран штат порядка 55 сотрудников. Прием документов на трудоустройство водителей уже начался. Среди требований к персоналу — опыт, знание маршрутов, ответственность», — сообщил мэр. Ямашев провел встречу с перевозчиком. Компания приступит к работе 10 декабря. Пассажиры смогут оплачивать проезд наличными деньгами и банковскими картами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягань доставили 22 новых автобуса. Планируется выпустить единый проездной для всех городских маршрутов и обеспечить доступность транспорта для маломобильных жителей. В транспорте появится программное обеспечение, которое будет показывать движение автобусов в режиме реального времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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