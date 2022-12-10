10 декабря 2022

В ХМАО женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, скорая помощь, медицинская помощь
На место трагедии прибыла скорая помощь и работают сотрудники полиции Фото:

В Сургуте (ХМАО) женщина скончалась после падения из окна многоэтажного дома. Соответствующая новость размещена в местном telegram-канале с происшествиями.

«Еще одна трагедия произошла сегодня вечером на Университетской, 29/2. Там из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в новости. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Со слов очевидцев, женщине на вид около 50 лет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа. В состоянии алкогольного опьянения он оступился, но после падения остался жив.

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В Сургуте (ХМАО) женщина скончалась после падения из окна многоэтажного дома. Соответствующая новость размещена в местном telegram-канале с происшествиями. «Еще одна трагедия произошла сегодня вечером на Университетской, 29/2. Там из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в новости. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Со слов очевидцев, женщине на вид около 50 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа. В состоянии алкогольного опьянения он оступился, но после падения остался жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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