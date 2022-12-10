В Сургуте (ХМАО) женщина скончалась после падения из окна многоэтажного дома. Соответствующая новость размещена в местном telegram-канале с происшествиями.
«Еще одна трагедия произошла сегодня вечером на Университетской, 29/2. Там из окна выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в новости. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Со слов очевидцев, женщине на вид около 50 лет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина упал в пролете подъезда с высоты пятого этажа. В состоянии алкогольного опьянения он оступился, но после падения остался жив.
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