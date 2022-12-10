В Свердловской области легковушка столкнулась с бензовозом на трассе. Фото

11 декабря 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

«Лада Калина» пострадала от столкновения с бензовозом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Калина» и бензовоза «Даф» произошло сегодня на автодороге Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда, Ирбитского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом пострадал водитель и пассажир отечественного автомобиля. Обоих доставили в ЦГБ города Ирбит с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. Автомобилем «Лада Калина» управлял молодой человек 2003 года рождения, с водительским стажем пять месяцев. Разлива топлива допущено не было, инспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало о ДТП Нижнетуринском районе Свердловской области с участием автомобиля и пассажирского автобуса. Столкновение и гибель водителя автомобиля произошло из-за несоблюдения скоростного режима и учета погодных условий.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Калина» и бензовоза «Даф» произошло сегодня на автодороге Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда, Ирбитского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом пострадал водитель и пассажир отечественного автомобиля. Обоих доставили в ЦГБ города Ирбит с травмами различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. Автомобилем «Лада Калина» управлял молодой человек 2003 года рождения, с водительским стажем пять месяцев. Разлива топлива допущено не было, инспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало о ДТП Нижнетуринском районе Свердловской области с участием автомобиля и пассажирского автобуса. Столкновение и гибель водителя автомобиля произошло из-за несоблюдения скоростного режима и учета погодных условий.