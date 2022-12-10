Свердловская прокуратура проверит дорогу, где столкнулись автобус и внедорожник

Водитель внедорожника не справился с управлением автомобилем (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При столкновении внедорожника и пассажирского автобуса на трассе в Свердловской области пострадали девять человек. Таким образом, количество раненых увеличилось: ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Прокуратура Нижней Туры (Свердловская область) проверит организацию работ по зимнему содержанию дорог в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса. Авария произошла вечером на 235-м км автодороги Екатеринбург — Серов.

«Прокуратура Нижней Туры выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля и пострадали 9 пассажиров междугороднего автобуса», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем telegram-канале.

ДТП произошло 11 декабря 2022 около 13.40. Водитель автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с междугородним автобусом рейса Карпинск-Краснотурьинск-Екатеринбург, в котором находились 27 пассажиров. Водитель внедорожника погиб на месте. Девять человек ранены, четырем потребовалась госпитализация.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.